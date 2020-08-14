Üsküdar'da taksi ve restoranlarda korona virüs denetimi
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Üsküdar'da taksi ve restoranlarda korona virüs denetimi

Üsküdar'da korona virüs ile mücadele kapsamında taksiler, restoranlar ve kafeler denetlendi.

14.08.2020 22:07 | Son Güncelleme: 14.08.2020 22:11

Üsküdar'da korona virüs ile mücadele kapsamında taksiler, restoranlar ve kafeler denetlendi. Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek'in de katıldığı denetimlerde taksilerde restoranlarda alınan önlemler denetlendi.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge çerçevesinde Üsküdar'da taksilerde, restoranlarda, kafelerde ve benzeri sosyal mekanlarda denetim gerçekleştirildi. Polis ve zabıta ekiplerinin görev aldığı denetime aynı zamanda Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek de katıldı. Denetim kapsamında taksilerde ve sosyal mekanlarda korona virüse karşı alınan tedbirler denetlendi. Durdurulan taksilerde maske kuralına uyulup uyulmadığı, araçta dezenfektan bulunup bulunmadığı kontrol edildi. Restoran ve benzeri yerlerde de salgına karşı önlemlerin alınıp alınmadığı denetlendi. Kaymakam Demiryürek ile yetkililer, vatandaşları uymaları gereken kurallar hakkında bilgilendirdi.

Denetimler hakkında konuşan Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, "İçişleri Bakanlığımız genelgesi çerçevesinde sosyal hayatın her alanında, pandemi riski oluşturabilecek bütün alanlarda denetim yapıyoruz. Gerek emniyet gerek diğer kuruluşlarımızın, Belediyemizin katılımıyla taksilerde AVM'lerde umuma açık mekanlarda düğün salonlarında camilerde, her türlü mekanda bir plan dahilinde Valiliğimizin de koordinesi çerçevesinde denetimlerimizi yapıyoruz. Bugün gördüğünüz üzere taksilerde de denetimimiz var. Genel olarak kurallara riayet edildiğini görüyoruz. Bununla birlikte biz bu denetimlerde ilgililere rehberlik yapmaya da çalışıyoruz. Arkadaşlarımızın da ortaya koydukları çalışmanın genel çerçevesi bu" dedi.

(İHA)

Üsküdar'da taksi ve restoranlarda korona virüs denetimi

Kaynak: İHA

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