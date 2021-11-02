Bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki bir kişi yaralandı - Haberler
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Bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki bir kişi yaralandı

AA / Adem Koç - Haberler | Güncel

Üsküdar'da bariyerlere çarptıktan sonra takla atan otomobildeki bir kişi yaralandı.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da bariyerlere çarptıktan sonra takla atan otomobildeki bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ferah Caddesi'nde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DOC 992 plakalı otomobil kontrolden çıktı.

Bariyerlere çarptıktan sonra takla atan otomobilin yolcu koltuğunda bulunan bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, aracın olay yerinden kaldırılmasından sonra normale döndü.

Bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki bir kişi yaralandı

Bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki bir kişi yaralandı

Bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki bir kişi yaralandı

AA / Adem Koç - Son Dakika Haberleri
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