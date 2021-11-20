ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - - Üsküdar'da sürücüsünün kalp krizi geçirdiği minibüs duvara çarptı

İSTANBUL - Üsküdar Kısıklı Caddesinde ilerleyen ve içerisinde turistlerin bulunduğu vip minibüs şoförü direksiyon başında kalp krizi geçirince kaza meydana geldi. Kaldırıma çıkıp duvara çarpan minibüs bir süre duvara sürtündükten sonra durabildi. Minibüs şoförü ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 09.45 sıralarında Üsküdar'da Kısıklı Caddesinde meydana geldi. İçerisinde turistlerin bulunduğu Mercedes markalı 34 BEC 195 plakalı minibüs şoförü Mehmet Şahin, caddede seyir halinde olduğu sırada iddiaya göre kalp krizi geçirdi. Şoförün direksiyon başında kalp krizi geçirmesiyle kontrolden çıkan minibüs kaldırıma çıkıp duvara çarptı. Minibüs duvarda birkaç metre sürtündükten sonra durabildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fenalaşan sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle panik yaşayan turistler, başka bir minibüse alınarak götürüldü.

Kaza ile ilgili konuşan bir kişi, "Şoför arkadaşımız kalp krizi geçirmiş" dedi.