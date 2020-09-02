ÜSKÜDAR'DA ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
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ÜSKÜDAR'DA ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Üsküdar'da polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan 3 kişi gözaltına alındı.

02.09.2020 20:44 | Son Güncelleme: 02.09.2020 20:49

Üsküdar'da polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan 3 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi, adli kontrol uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 31.08.2020 günü yapılan çalışmalarda; İlimiz Üsküdar İlçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan şahısların yapılan üst aramasında 'Halkın Avukatı Aytaç Ünsal tahliye edilsin TAYAD'lı Aileler" yazılı pankartın olduğu anlaşılması üzerine; Utku U., Ali D., Abdullah P. ve Emin A. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıslar 02.09.2020 tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca "Adli Kontrol" kararıyla serbest bırakılmıştır" denildi.

ÜSKÜDAR'DA ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kaynak: DHA

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