Üsküdar'da Sultan 2.Abdülhamit Han Hastanesi'nin çatısında yangın -1
ÜSKÜDAR'daki İstanbul Sultan 2.Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çatısında yangın çıktı.
07.08.2020 22:20 | Son Güncelleme: 07.08.2020 23:19
ÜSKÜDAR'daki İstanbul Sultan 2.Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
- İstanbul
Kaynak: DHA
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