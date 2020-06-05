Üsküdar'da su altı temizliği için dalış yaptılar
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Üsküdar'da su altı temizliği için dalış yaptılar

Üsküdar'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde deniz temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla su altı temizliği yapıldı.

Üsküdar'da su altı temizliği için dalış yaptılar
05.06.2020 14:57 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:05

Üsküdar'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde deniz temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla su altı temizliği yapıldı. İBB'ye bağlı dalgıçlar, denizin altından cep telefonu, cam şişe, tespih, maske gibi birçok atık çıkardı. Öte yandan, önceki dalışlarda çıkarılan ve etkinlik alanında sergilenen motosiklet, bisiklet, bilgisayar ve fotoğraf makineleri dikkat çekti.

Üsküdar'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSTAÇ (İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.) tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne özel etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında Deniz Yüzeyi Temizlik Teknesi, suyun yüzündeki atıkları temizledi. İBB'ye bağlı profesyonel dalgıçlar, deniz temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla dalış yaparak su altı temizliği yaptı. Dalış ekipleri, aramaları sonucunda denizden çoğunluğu cam şişe olmak üzere makas, telefon, çatal, bıçak, maske, tespih gibi atıklar çıkardı. Su altından çıkarılan atıklar etkinlik alanında sergilendi. Öte yandan, önceki dalışlarda çıkarılan ve etkinlik alanında sergilenen bilgisayar, telefon, kask, sis bombası, fotoğraf makinesi, bisiklet ve motosikletler de dikkat çekti.

"Covid-19 sürecinde atık oranımız azaldı"

İSTAÇ Genel Müdür Yardımcısı Fatih Hoşoğlu, "Bugün Dünya Çevre Günü. Farkındalık oluşturmak için denizin dibinden atık sergisi yapmayı planladık. Daha önce çıkartılanları da sergi halinde görebiliyorsunuz. Motosiklet ve bisikletten daktiloya tamamı mevcut. Bugün baktığımız zaman genellikle cam şişe, tesbih, kesici aletler var. Covid-19 sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması olduğundan bizim atık miktarımız yüzde 60 oranında azaldı. Bu da gösteriyor ki, bu kirliliğin başlıca sebebi maalesef biz vatandaşlar. Biraz daha özen, hassasiyet gösterirsek bu kirliliği önleyebiliriz" dedi.

"Ummadığımız şeyler var"

Sergilenen atıkları inceleyen Meryem Yakışır isimli bir vatandaş, "Çok üzülüyorum. Ummadığım şeyler var burada. Telefon, laptop. Çok ilginç şeyler var atıkların içinde. Daha çok dikkatli olmamız gerekiyor" diye konuştu. Dalgıçlardan Kubilay Akgür, "Ben 3 tane cep telefonumu çıkardım. Tuşlu telefonlar da vardı" dedi. En çok cam şişe bulduklarını söyleyen dalgıçlar, "Bu sefer daha az atık vardı. Telefonlar, tokalar, makas, tespih vardı" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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