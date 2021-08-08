ÜSKÜDAR'DA SOKAKTAKİ KEDİYİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
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ÜSKÜDAR'DA SOKAKTAKİ KEDİYİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÜSKÜDAR'da sokak kedisinin yere vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli C.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÜSKÜDAR'da sokak kedisinin yere vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli C.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 72 ayrı güvenlik kamerası incelenerek tespit edilen şüphelinin kediyi yerden yere vurma anları da kameraya yansıdı. Selami Ali Mahallesi Anıt Sokak'ta 2 Ağustos'ta saat 02.00 sıralarında sokak kedisinin yere vurularak öldürülmesine ilişkin polis ekipleri harekete geçti. Olayın gerçekleştiği sokak ve çevresinde 72 ayrı kamera görüntüsü incelendi. Şüphelinin olay yerine 01.52 sıralarında geldiği, 02.00 sıralarında başka bir kişinin kullandığı araçla olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Aracın özel bir şirkete ait olduğu, şirket yetkilisiyle yapılan görüşmede aracı kullanan kişilerin H.S ve C.G. olduğu belirlendi. Yakalanarak gözaltına alınan C.G dün çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

ÜSKÜDAR'DA SOKAKTAKİ KEDİYİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
ÜSKÜDAR'DA SOKAKTAKİ KEDİYİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
ÜSKÜDAR'DA SOKAKTAKİ KEDİYİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
ÜSKÜDAR'DA SOKAKTAKİ KEDİYİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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