Üsküdar'da Sinoplular 1.5 ton hamsi dağıttı

Sinop İli ve İlçeleri Kültür ve Dayanışma Derneği (SİYAD), 6-9 Ocak'ta Maltepe'de yapılacak olan Sinop tanıtım günleri öncesinde Üsküdar Meydanı'nda hamsi ve mantı şenliği düzenledi. 1.5 ton hamsi dağıtılan etkinliğe ilgi yoğun oldu. Metrelerce kuyruk oluşan etkinlikte hamsi ve mantının yanı sıra Sinop'a ait yöresel lezzetler de yöresel kıyafetli kadınlar tarafından sergilendi. Davul zurna eşliğinde Sinop oyunlarının oynandığı etkinlikte erkekler keşkek dövdü, kadınlar ise mantı açtı.Etkinlikle ilgili bilgi veren SİYAD Genel Başkanı Adnan Çeliker, amaçlarının Sinop kültürünü herkese anlatmak olduğunu ifade etti. Sinop tanıtım günleri öncesinde özellikle yöresel lezzetlerini İstanbullularla buluşturmanın sevincini yaşadıklarını kaydeden Çeliker ilgiden de memnun kaldıklarını kaydetti. Çeliker konuşmasını şöyle sürdürdü: "6-9 Ocak'ta Sinop tanıtım günlerimiz var. Bugün de hamsimiz ve yöresel yemeklerimizle lansman çalışması yapmak için Üsküdar Sahili'ndeyiz. Buradaki halkımızı Maltepe Sahili'ne davet etmek için geldik. İlgiden memnunuz. Sinoplu hemşerilerimiz, şube başkanlarımız, vatandaşlarımız burada. İnşallah Maltepe Sahili'nde daha büyük bir rüzgar estireceğimize inanıyoruz."