Üsküdar'da silahlı kavga kanlı bitti

27.01.2020 01:46 | Son Güncelleme: 27.01.2020 01:51

Üsküdar'da inşaat şantiyesinde yaşanan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Silahla yaralayan şahıs polisler tarafından gözaltına alınırken "Anne beni kurtar" diye ağlayarak bağırdı.



i Olay Üsküdar'ın Bahçelievler mahallesi Sultanmurat Caddesinde saat 00.30 sıralarında yaşandı. İddisys göre iki kişi arasında yaşanan husumet sonrası tartışma çıktı. İnşaat bekçisi olarak çalışan K.G, olay yerine alkollü gelen M.Ş'ye iki el ateş etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri polis ve 112 Acil ekiplerine çağrıda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri husumetin yaşandığı caddeyi trafiğe kapatarak şerit çekti. Acil servis ekipleri M.Ş'ye olay yerinde müdahale ederek çevredeki hastaneye kaldırdılar. Yaralı M.Ş'nin hayatı tehlikesi devam ediyor. Öte yandan Sokakta güvenlik önlemi alarak inceleme yapan olay yeri inceleme ekipleri, etrafta az sayıda boş kovan buldu.



Yine diğer bir iddiaya göre polis ekiplerinin olay yerinde aldığı ifade sonucunda görgü tanığı bir vatandaş, "M.Ş sigara aldıktan sonra 3 kişi ile beraber K.G'nin bekçilik yaptığı inşaata gelerek tartışma çıkardılar ve K.G ye kafa atarak yere düşürdüler, bekçilik kulübesine koşan K.G silahını alarak 2 el ateş etti. M.Ş başından yaraladı. Ambulans ile hastaneye kaldırıldı. " diye konuştu.



Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA