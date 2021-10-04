Üsküdar'da sıcak çorba ikramı başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üsküdar'da sıcak çorba ikramı başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Üsküdar'da gelenek haline gelen sabah çorba dağıtımları başladı.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - Üsküdar'da gelenek haline gelen sabah çorba dağıtımları başladı. Sabah saatlerinde Mobil Çorba Evi'ne gelen vatandaşlar soğuk kış aylarında ikram edilen sıcak çorbayla ısındı. Başkan Hilmi Türkmen'in de katılım sağladığı etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Üsküdar Belediyesi kış aylarının başlamasıyla birlikte gelenek haline gelen ücretsiz çorba dağıtımlarına başladı. İskeleye yakın noktada kurulan Mobil Çorba Evi'nden görev alan personeller sabah saatlerinde işe yetişme telaşında olan İstanbullulara, okula yetişmeye çalışan öğrencilere sıcak çorba ikramında bulundu. Gerçekleştirilen etkinliğe Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'de katılım sağladı. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Türkmen, tezgahın başına geçerek çorba doldurup sırada bekleyen vatandaşlara çorba dağıttı. Günde yaklaşık 6 bin kişiye ikram edilecek olan çorba dağıtımı sabah 06.00 ile 08.30 arasında gerçekleşecek.

"Soğuk havalarda içimizi ısıtacak"

Çorba ikramlarının günlük olarak devam edeceğini belirten Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Pandemi hayatımızı olumsuz etkiledi. Birçok faaliyetimizi ertelemek zorunda kaldık. Bizlerin de Üsküdarımızın kadim geleneği olan sıcak çorba ikramımız vardı. Pandemi nedeniyle 1,5 yıl ara vermek zorunda kalmıştık. Kış ayının da gelmesiyle birlikte soğuk havalarda içimizi ısıtacak çorba ikramımız yeniden başlasın istedik. Bu çalışmayı da Ekim ayının ilk haftası itibariyle başlattık. Hafta içi her sabah vatandaşlarımıza burada çorba ikram edeceğiz. Yaklaşık 6 bin kişilik hazırlığımız olacak. Büfeye gelen vatandaşlarımıza hijyenik ortamda hazırlanmış sıcak çorba ile ekmeğini ikram edeceğiz. Lezzetli ve şifalı bir çorba sunmuş olacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

Üsküdar'da sıcak çorba ikramı başladı

Üsküdar'da sıcak çorba ikramı başladı

Üsküdar'da sıcak çorba ikramı başladı

Üsküdar'da sıcak çorba ikramı başladı

Üsküdar'da sıcak çorba ikramı başladı

Üsküdar'da sıcak çorba ikramı başladı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bekir Pakdemirli Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Meghan Markle Düm Tek Tek Aleyna Tilki Didem Arslan Yılmaz
Spor Kemal Kılıçdaroğlu Gökhan Töre Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler İlham Aliyev Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Üsküdar'da sıcak çorba ikramı başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 09:31:25. #1.12#