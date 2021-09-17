Üsküdar'da servis denetimde ehliyet süresi dolan sürücüye 580 lira ceza

İSTANBUL - Üsküdar'da okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Polis ekipleri tarafından durdurulan bir öğrenci servis şoförüne ait ehliyetin geçerlilik süresinin dolduğu tespit edildi. Sürücüye 580 lira para cezası uygulandı.

Eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de okul servis araçlarına yönelik denetimleri arttırdı. Üsküdar'da servis şoförleri, korona virüs tedbirleri kapsamında bilgilendirilip gerekli evrakları kontrol edildikten sonra araç içi kontrolleri gerçekleştirdi. Polis ekipleri tarafından araç içerisindeki öğrencilere de korona virüse karşı alınması gereken tedbirler hatırlatıldı. Servis araçlarında dezenfektan olup olmadığı kontrol edilirken trafikte seyahat esnasında emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Denetimler esnasında durdurulan bir servis aracında gerçekleştirilen denetimler esnasında ise araç sürücüsüne ait ehliyetin geçerlilik süresinin dolduğu tespit edildi. Sürücüye 580 lira para cezası kesildi.

Cezai işlem uygulan öğrenci servis şoförü Sertan Zurnacı, "Cezayı yedik. Ne olduğunu ben de tam anlamadım. Ehliyetin geçerlilik süresi dolmuş" diye konuştu.