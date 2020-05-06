Üsküdar'da sepetler anneler için mor salkımlarla doldu
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Üsküdar'da sepetler anneler için mor salkımlarla doldu

Üsküdar'da sepetler anneler için mor salkımlarla doldu
06.05.2020 14:38 | Son Güncelleme: 06.05.2020 14:42

Üsküdar'da sepetler anneler için mor salkımlarla doldu Üsküdar Belediyesi Anneler Gününü unutmadı Üsküdar Belediyesi her yıl düzenli olarak organize ettiği "Mor Salkım Festivali" etkinliğini bu yıl koronavirüs önlemleri sebebiyle yeni bir festival anlayışıyla kutladı.

Üsküdar'da sepetler anneler için mor salkımlarla doldu

Üsküdar Belediyesi Anneler Gününü unutmadı

İSTANBUL - Üsküdar Belediyesi her yıl düzenli olarak organize ettiği "Mor Salkım Festivali" etkinliğini bu yıl koronavirüs önlemleri sebebiyle yeni bir festival anlayışıyla kutladı. Balkonlardan sarkıtılan sepetler mor salkım çiçekleriyle doldu taştı, görevliler kapı kapı dolaşarak mor salkımları vatandaşlara ulaştırdı. Mahalle kültürünün yaşatıldığı festivalde renkli görüntüler oluştu.

Her yıl Üsküdarlılara on binlerce Mor Salkım fidesi dağıtan Üsküdar Belediyesi bu kez mor salkımları annelerin ayağına götürdü. Sosyal medyadan gelen yoğun mor salkım fidesi talebi üzerine Üsküdar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü harekete geçti. Geçtiğimiz yıllarda meydan ve sokaklarda kutlanan Mor Salkım Festivali hafta sonunun Anneler Günü'ne de denk gelmesi dolayısıyla "Evler Mor Salkım Festivali"ne dönüştü. Üsküdar Belediyesi ekipleri on binlerce mor salkım fidesini annelerin ayağına götürmek için seferber oldu.

Mor salkımlar dağıtımına Üsküdar'ın en özel semtlerinden biri olan ve mor salkımlarıyla da ünlü Kuzguncuk'tan başlandı. Görevliler mor salkımları anneler günü hediyesi olarak ilçedeki annelere tek tek dağıttı. Kimi vatandaşlar pencere ve balkonlarından sepetler sarkıtarak mor salkım çiçeklerini aldı. Geleneksel festival anlayışının dışında gerçekleşen festivalde renkli görüntüler oluştu.

Korona virüsü dikkate alarak gelecek Anneler Günü dolayısıyla mor salkım festivalini kapı kapı ziyaret ederek gerçekleştirdiklerini belirten Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bu mor salkım biliyorsunuz bir Boğaziçi geleneği haline geldi. İstanbul'da mor salkım deyince akla gelen ilk yer Üsküdar. Biz bu yıl Mor Salkım şenliğini her yıl yaptığımız gibi yapamıyoruz bu salgın dolayısıyla. Ama bu güzel gelenekten de vazgeçmek istemiyoruz. Sevgili annelere en güzel hediye Üsküdar'da ne olur mor salkım olur hele de bu salgın döneminde" dedi.

"5 bin eve mor salkım götüreceğiz"

Vatandaşları meydana davet etmeden adrese teslim yoluyla festivali gerçekleştirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Türkmen, "Her şey geçtiğimiz hafta sosyal medyada bir kıvılcım ile başladı. Bir Üsküdarlı vatandaşımız bize " Mor salkımları şenlikleri özledik, bu yıl yok mu?" diye tweet atınca, dedik ki 'hiç üzülme bu yıl da yapacağız'. Meydanda, caddede, sokakta insanları toplayarak değil. Üsküdarlıların bizi arayarak adreslerini yazdırmasıyla bir liste oluşturduk. Bir hafta sürecinde 5 bin adet vatandaşımız bizlere ulaştı. Biz de bu gün itibariyle bir haftada 5 bin eve bu mor salkımlardan teslim edeceğiz" diye konuştu.

Üsküdar'da sepetler anneler için mor salkımlarla doldu

Kaynak: İHA

Manşet

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