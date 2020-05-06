Üsküdar'da sepetler anneler için mor salkımlarla doldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Üsküdar'da sepetler anneler için mor salkımlarla doldu

Üsküdar'da sepetler anneler için mor salkımlarla doldu
06.05.2020 14:00 | Son Güncelleme: 06.05.2020 14:00

Üsküdar Belediyesi her yıl düzenli olarak organize ettiği "Mor Salkım Festivali" etkinliğini bu yıl korona virüs önlemleri sebebiyle yeni bir festival anlayışıyla kutladı.

Üsküdar Belediyesi her yıl düzenli olarak organize ettiği "Mor Salkım Festivali" etkinliğini bu yıl korona virüs önlemleri sebebiyle yeni bir festival anlayışıyla kutladı. Balkonlardan sarkıtılan sepetler mor salkım çiçekleriyle doldu taştı, görevliler kapı kapı dolaşarak mor salkımları vatandaşlara ulaştırdı. Mahalle kültürünün yaşatıldığı festivalde renkli görüntüler oluştu.

Her yıl Üsküdarlılara on binlerce Mor Salkım fidesi dağıtan Üsküdar Belediyesi bu kez mor salkımları annelerin ayağına götürdü. Sosyal medyadan gelen yoğun mor salkım fidesi talebi üzerine Üsküdar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü harekete geçti. Geçtiğimiz yıllarda meydan ve sokaklarda kutlanan Mor Salkım Festivali hafta sonunun Anneler Günü'ne de denk gelmesi dolayısıyla "Evler Mor Salkım Festivali"ne dönüştü. Üsküdar Belediyesi ekipleri on binlerce mor salkım fidesini annelerin ayağına götürmek için seferber oldu.

Mor salkımlar dağıtımına Üsküdar'ın en özel semtlerinden biri olan ve mor salkımlarıyla da ünlü Kuzguncuk'tan başlandı. Görevliler mor salkımları anneler günü hediyesi olarak ilçedeki annelere tek tek dağıttı. Kimi vatandaşlar pencere ve balkonlarından sepetler sarkıtarak mor salkım çiçeklerini aldı. Geleneksel festival anlayışının dışında gerçekleşen festivalde renkli görüntüler oluştu.

Korona virüsü dikkate alarak gelecek Anneler Günü dolayısıyla mor salkım festivalini kapı kapı ziyaret ederek gerçekleştirdiklerini belirten Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bu mor salkım biliyorsunuz bir Boğaziçi geleneği haline geldi. İstanbul'da mor salkım deyince akla gelen ilk yer Üsküdar. Biz bu yıl Mor Salkım şenliğini bu salgın dolayısıyla her yıl yaptığımız gibi yapamıyoruz . Ama bu güzel gelenekten de vazgeçmek istemiyoruz. Sevgili annelere en güzel hediye Üsküdar'da ne olur mor salkım olur hele de bu salgın döneminde" dedi.

"5 bin eve mor salkım götüreceğiz"

Vatandaşları meydana davet etmeden adrese teslim yoluyla festivali gerçekleştirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Türkmen, "Her şey geçtiğimiz hafta sosyal medyada bir kıvılcım ile başladı. Bir Üsküdarlı vatandaşımız bize " Mor salkımları şenlikleri özledik, bu yıl yok mu?" diye tweet atınca, dedik ki 'hiç üzülme bu yıl da yapacağız.' Meydanda, caddede, sokakta insanları toplayarak değil. Üsküdarlıların bizi arayarak adreslerini yazdırmasıyla bir liste oluşturduk. Bir hafta sürecinde 5 bin adet vatandaşımız bizlere ulaştı. Biz de bu gün itibariyle bir haftada 5 bin eve bu mor salkımlardan teslim edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti Haberler
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Haberler
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü Haberler
Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü
Son Dakika: Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ligler, 12-13-14 Haziran'da başlayacak Haberler
Son Dakika: Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ligler, 12-13-14 Haziran'da başlayacak
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Haberler
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı Haberler
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
İş yerinde çıkan yangında kasadaki paralar da kül oldu
İş yerinde çıkan yangında kasadaki paralar da kül oldu
Suriyeliler en çok hangi illerimizde yaşıyor? İşte en fazla mülteci bulunan 10 şehrimiz
Suriyeliler en çok hangi illerimizde yaşıyor? İşte en fazla mülteci bulunan 10 şehrimiz
LGS sonuçları 16 Temmuz'da MEB'in internet sitesinden açıklanacak
LGS sonuçları 16 Temmuz'da MEB'in internet sitesinden açıklanacak
Adana'da pazarda denetim yapan memurlar darp edildi
Adana'da pazarda denetim yapan memurlar darp edildi
Yediği ceza, 18 yaşındaki genci ekmek parasından alıkoymadı
Yediği ceza, 18 yaşındaki genci ekmek parasından alıkoymadı
İdamları için el kaldıran Demirel, pişman olmuştu! Denizler, 48. ölüm yıl dönümünde anılıyor
İdamları için el kaldıran Demirel, pişman olmuştu! Denizler, 48. ölüm yıl dönümünde anılıyor
Abdülkadir Ömür: Messi yüzünden mevkimi değiştirdim
Abdülkadir Ömür: Messi yüzünden mevkimi değiştirdim
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti
Fren yerine gaza basan sürücü duvara çarptı! Kaza anı kamerada
Fren yerine gaza basan sürücü duvara çarptı! Kaza anı kamerada
Yürekleri sızlatan görüntü! Kargayı, boynundan iple asarak öldürdüler
Yürekleri sızlatan görüntü! Kargayı, boynundan iple asarak öldürdüler
2,5 yaşındaki minik Derin'den yasağa uymayanlara şirin tepki: Sizi doktora götürürüm, iğne yapar 'cıss' diye
2,5 yaşındaki minik Derin'den yasağa uymayanlara şirin tepki: Sizi doktora götürürüm, iğne yapar 'cıss' diye
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya 2 milyon euro maaş ödeyecek
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya 2 milyon euro maaş ödeyecek
Koronavirüs salgınında alınan 4 tedbir son ana kadar kaldırılmayacak
Koronavirüs salgınında alınan 4 tedbir son ana kadar kaldırılmayacak
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, salgında 'yeni normal' sürecinin 4 kuralını anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, salgında "yeni normal" sürecinin 4 kuralını anlattı
Koronavirüs salgını başladığında 'Hemen biter' diyenler şimdi 'Uzun sürecek' diyor
Koronavirüs salgını başladığında "Hemen biter" diyenler şimdi "Uzun sürecek" diyor
Finlandiyalı çift, karantina sürecini Türkiye'de geçirmek istedi: Burada mutlu ve güvendeyiz
Finlandiyalı çift, karantina sürecini Türkiye'de geçirmek istedi: Burada mutlu ve güvendeyiz
Galatasaray sezon bitince Emre Kılınç, Mert Hakan, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya'yla sözleşme imzalayacak
Galatasaray sezon bitince Emre Kılınç, Mert Hakan, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya'yla sözleşme imzalayacak
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yollarını ayırıyor
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yollarını ayırıyor
Maldivler'den getirilen 209 Türk, Kırşehir'de gözetim altında tutulacakları yurda yerleştirildi
Maldivler'den getirilen 209 Türk, Kırşehir'de gözetim altında tutulacakları yurda yerleştirildi
ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı
ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı
Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Beşiktaş'a gideceği iddia edilen teknik direktör Mehmet Özdilek: Erzurumspor ile sözleşmem var
Beşiktaş'a gideceği iddia edilen teknik direktör Mehmet Özdilek: Erzurumspor ile sözleşmem var
Sosyal medyada fotoğrafları paylaşınca yakalandılar! Yasağa rağmen toplu iftara 14 bin 910 lira ceza
Sosyal medyada fotoğrafları paylaşınca yakalandılar! Yasağa rağmen toplu iftara 14 bin 910 lira ceza
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Özgür Özel Hüseyin İnan Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Tarkan Sibel Can Gülben Ergen Burak Özçivit
Spor Falcao Can Bartu Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Mayıs Karar Haziran Türk Lirası
Şu an buradasınız: Üsküdar'da sepetler anneler için mor salkımlarla doldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 15:52:23. #1.15#
title