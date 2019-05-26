ÜSKÜDAR'DA SEÇİM MİNİBÜSLERİNİN LASTİKLERİNİ KESEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Haber-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Üsküdar'da CHP'ye ait 2 seçim aracının lastiklerine kesici alet ile zarar veren şüpheli gözaltına alındı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, bugün saat 17.30 sıralarında Üsküdar Dr. Fahri Atabey Caddesi'nde meydana geldi. CHP Üsküdar ilçe teşkilatına ait 2 seçim aracının lastiklerinin patladığını gören teşkilat üyeleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin güvenlik kamera görüntülerini incelenmesi sonucunda, cadde üzerinde park halinde bulunan seçim araçlarının lastiklerine kimliği belirsiz bir kişi tarafından kesici bir alet ile zarar verildiği görüldü. Polis, görüntülerde lastiklere zarar veren kişinin S.S.K. (34) isimli bir erkek olduğunu belirledi. Görüntülerde, şüphelinin cadde üzerinde yürüdüğü ardından seçim araçlarının yanına yaklaştığı görülüyor. S.S.K, polis ekipleri tarafından Üsküdar İskelesinde, olayda kullandığı kesici alet ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Polisin yaptığı araştırmalarda, yakalanan şüphelinin bir gün önce Üsküdar'daki CHP seçim standına da zarar verdiği ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Şüphelinin caddede yürümesi

-Şüphelinin seçim araçlarına yaklaşması

-Şüphelinin aracın yanına geçmesi

Kaynak: DHA