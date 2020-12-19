Üsküdar'da sahil ve parklar sokak hayvanlarına kaldı
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Üsküdar'da sahil ve parklar sokak hayvanlarına kaldı

19.12.2020 13:48 | Son Güncelleme: 19.12.2020 13:52

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla insanlar evlerine çekilince Üsküdar ilçesinde sahil ve parklar sokak hayvanlarına kaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla insanlar evlerine çekilince Üsküdar ilçesinde sahil ve parklar sokak hayvanlarına kaldı.

Üsküdar'da sahil ve parklar sokak hayvanlarına kaldı
Üsküdar'da sahil ve parklar sokak hayvanlarına kaldı
Üsküdar'da sahil ve parklar sokak hayvanlarına kaldı
Üsküdar'da sahil ve parklar sokak hayvanlarına kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Nur Akçelik

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