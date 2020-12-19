Üsküdar'da sahil ve parklar sokak hayvanlarına kaldı
19.12.2020 13:48 | Son Güncelleme: 19.12.2020 13:52
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla insanlar evlerine çekilince Üsküdar ilçesinde sahil ve parklar sokak hayvanlarına kaldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla insanlar evlerine çekilince Üsküdar ilçesinde sahil ve parklar sokak hayvanlarına kaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Nur Akçelik