ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - - Üsküdar'da 'Sağlıklı Böbrek Sağlıklı Hayat' tırında hızlı idrar ve kan testi

İSTANBUL - Kronik böbrek hastalığına dair toplumda farkındalık sağlamak, erken tanının böbrek fonksiyonunu korumadaki önemine dikkat çekmek amacıyla 'Sağlıklı Böbrek Sağlıklı Hayat' tırı, Üsküdar'da vatandaşları ağırlıyor. Gezici tıra uğrayan vatandaşlar hızlı test yöntemi ile idrarda albümin testi ve kan basıncı ölçümlerini yaptırma fırsatı buldu.

Türkiye'de ve dünyada önemli bir sağlık sorunlarından olan kronik böbrek hastalığına dair toplumda farkındalık sağlamak, kronik böbrek hastalığına yol açan risk faktörleri ve erken tanının böbrek fonksiyonunu korumadaki önemine dikkat çekmek amacıyla Türk Nefroloji Derneği tarafından "Sağlıklı Böbrek Sağlıklı Hayat" projesi hayata geçirildi. "Sağlıklı Böbrek Sağlıklı Hayat" tırı, ilk durağı Ankara'nın ardından, bugün Üsküdar sahilde metro girişinin karşısında ziyaretçilerini kabul etti. Gezici tıra gelen vatandaşlar hızlı test yöntemi ile idrarda albümin testi ve kan basıncı ölçümlerini yaptırdı.

Tırda test yaptıran Selin Atik İlkay, "Halkın farkındalığı için çok güzel bir uygulanma olmuş. Vatandaşlar korkusundan dolayı hastaneye gidemiyorlar Bu şekilde ayaklarına gelmeleri çok güzel olmuş" dedi.

"Tırımız üç büyük ilde yaklaşık 3 bin kişiyi tarayacak"

Türk Nefroloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Alaattin Yıldız ise, "Hem şeker hem de böbrek hastalığı gizli bir hastalık. Toplumda gizli böbrek hastalığı yaklaşık yüzde 10 civarında. Şeker hastalarının yarısı şeker hastası olduğunun farkında olmadan yaşamlarını sürdürüyor. Bunları geç fark ettiğimiz için de bazen çok ileri evre böbrek hastalığında bize geliyorlar. Bunlara daha erken tanı konulması mümkün olduğunda aslında bu hastalıkları geciktirmek, engellemek mümkün olabiliyor. Onun için farkındalığı arttırmak böyle bir kampanya yapıyoruz.

Tırımız üç büyük ilde yaklaşık 3 bin kişiyi tarayacak. Şeker hastalığı varlığı yönünden, tansiyon yönünden ve idrar testiyle de gizli böbrek hastalığı açısından tarama yapacak. Geçen hafta Ankara'da 800 kişi tarandı. Bu hafta da Üsküdar Meydanı'nda ve iki, üç gün sonra Kadıköy Meydanda olacak. Gelecek hafta da İzmir'de tarama yapılacak" dedi.