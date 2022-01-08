ÜSKÜDAR'DA SAĞLIK MERKEZİNDE SALDIRIYA UĞRAYAN DOKTOR O ANLARI ANLATTI

"KOVİD TESTİ VERDİKLERİNİ VE MUAYENE OLDUKLARINI SÖYLEDİLER"

Saldırıya uğrayan aile hekimi Alparslan Kılıç, "Geçen Perşembe günü, 6 Ocak'ta sabah 10.00 sıralarında iki kişi odama girdi. Hastaneye gittiklerini, Kovid testi verdiklerini ve muayene olduklarını söylediler. Benden de rapor istediler. Ben de bu taleplerinin hukuki ve yasal olmadığını söyledim. Bunun üzerine ilgili kişi bana hakaret etti küfür etti. Ona odadan çıkmasını söyledim. Odadan çıkarken daha ağır küfürler etti. Bunun üzerine ben de o kapıya yöneldim. Ben kapıdayken koridordan koşarak gelip bana saldırdı. Bana yumrukla saldırdı. Ben de kendimi savunmak için karşı müdahalede bulundum. Daha sonra 'beyaz kod' verdim. Polis merkezini arayarak saldırganlardan şikayetçi oldum" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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