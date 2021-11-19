Üsküdar'da sağlık çalışanlarına şiddet protesto edildi

İstanbul Tabip Odası ve Türk Tabipler Birliğine bağlı grup Üsküdar Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplandı. Gruptakiler, sağlık çalışanlarına şiddeti protesto ederken, görevi başında öldürülen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Aynur Dağdemir'i ölümünün 6. yıl dönümünde andı.

Grup basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.