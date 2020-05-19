ÜSKÜDAR'DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI İSTİKLAL MARŞI OKUDU 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için sağlık çalışanları İstiklal Marşı okudu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için sağlık çalışanları İstiklal Marşı okudu. Üsküdar'da bulunan 112 Anadolu Komuta Merkezi'ndeki sağlık çalışanları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için saat 19.19'da bir araya geldi. Başhekim Yusuf Uğurlu'nun da katılımıyla sağlık çalışanları sosyal mesafe kuralına uyarak ve Türk Bayrağı açıp İstiklal Marşı okudu. Sağlık çalışanları ambulans sirenleriyle Milli Bayramı kutladı.

- İstanbul

Kaynak: DHA