ÜSKÜDAR'DA RUH SAĞLIĞI MERKEZİ YANGININ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
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ÜSKÜDAR'DA RUH SAĞLIĞI MERKEZİ YANGININ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHAÜsküdar'da bulunan ruh sağlığı merkezine sokaktan attığı madde ile yaktığı gerekçesiyle gözaltına alınan Serhat Ç., "Yakarak kamu malına zarar verme" suçundan tutuklandı.

ÜSKÜDAR'DA RUH SAĞLIĞI MERKEZİ YANGININ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
19.06.2020 20:44 | Son Güncelleme: 19.06.2020 21:38

Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA

Üsküdar'da bulunan ruh sağlığı merkezine sokaktan attığı madde ile yaktığı gerekçesiyle gözaltına alınan Serhat Ç., "Yakarak kamu malına zarar verme" suçundan tutuklandı. 

Serhat Ç., ifadesinde, iki yıldır ruh sağlığı merkezinde tedavi gördüğünü, doktorunun değiştiğini, yeni doktorun ilaçlarını değiştirerek kendisine iğne yapmak istediğini, buna öfkelendiği için eylemi gerçekleştirdiğini beyan etti. Sanığın avukatı da müvekkilinin tanısı konulmuş şizofreni hastası olduğunu belirterek cezai ehliyetinin olmadığını ve serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Üsküdar'da bulunan Beylerbeyi Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi'ni dün yaktığı gerekçesi ile gözaltına alınan Serhat Ç., emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Savcılık sorgusunda yaklaşık iki yıldır Beylerbeyi Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi'ne giderek tedavi gördüğünü söyleyen Serhat Ç., "18 Haziran tarihinde tedavi gördüğüm Beylerbeyi Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi'nde doktorumun değiştiğini öğrendim. Yerine gelen doktora herhangi bir sorunum olmadığını söyledim. Ancak bana iğne yapacağını ve ilaçlarımı değiştireceğini söyledi. Bu sebeple öfkelendim ve cam şişe içerisinde yanımda getirdim benzini merkezin ortasına attım. Kimseye doğru atmadım. Kimsenin canına kast etmedim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. Serhat Ç., savcılık sorgusunun ardından, "Yakarak kamu malına zarar verme" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkemedeki sorgusunda savcılık sorgusunu tekrarlayan Serhat Ç., eylemi kendisinin yaptığını belirterek, "Ben derdimi kimseye anlatamadığım için orayı ateşe verdim" dedi. Serhat Ç.'nin avukatı müvekkilinin tanısı konulmuş şizofreni hastası olduğunu, cezai ehliyetinin bulunmadığını belirterek müvekkilinin serbest bırakılmasını istedi. 

TUTUKLANDIMahkeme, üzerine atılı suç için istenen ceza miktarını dikkate alarak Serhat Ç.'nin tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme tutuklama gerekçesinde şu cümlelere yer verdi:

"Şüphelinin psikolojik rahatsızlığının olduğunu beyan ederek eylemi gerçekleştirdiğini, şüphelinin engelli olduğuna dair doktor ve hastane raporları bulunduğunu, delillerin karartılma ihtimalini, şüphelinin kaçma şüphesini, suç için kanunda öngörülen ceza miktarı dikkate alındığında tutuklanmasına."

Kaynak: DHA

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