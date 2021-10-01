ÜSKÜDAR'DA REFÜJE DEVRİLEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Haberler
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ÜSKÜDAR'DA REFÜJE DEVRİLEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÜSKÜDAR Harem Sahil Yolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje devrildi.

ÜSKÜDAR Harem Sahil Yolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje devrildi. Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 09.45 sıralarında Harem Sahil Yolu'nda meydana geldi. Ankara istikametinde ilerleyen 34 ECP 757 plakalı otomobilin sürücüsü Hikmet Tartıcı yağış nedeniyle kayan yolda kontrolünü kaybederek kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil refüje devrildi. Sürücü Hikmet Tartıcı, kazada hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yola benzin dökülmesi nedeniyle yıkama yaptı. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

ÜSKÜDAR'DA REFÜJE DEVRİLEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

ÜSKÜDAR'DA REFÜJE DEVRİLEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

ÜSKÜDAR'DA REFÜJE DEVRİLEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

ÜSKÜDAR'DA REFÜJE DEVRİLEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

ÜSKÜDAR'DA REFÜJE DEVRİLEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

ÜSKÜDAR'DA REFÜJE DEVRİLEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

ÜSKÜDAR'DA REFÜJE DEVRİLEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

ÜSKÜDAR'DA REFÜJE DEVRİLEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

ÜSKÜDAR'DA REFÜJE DEVRİLEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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