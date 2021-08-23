ÜSKÜDAR'DA REFÜJDE ASILI KALAN İETT OTOBÜSÜ İÇİN YOLCULAR SEFERLER OLDU
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ÜSKÜDAR'DA REFÜJDE ASILI KALAN İETT OTOBÜSÜ İÇİN YOLCULAR SEFERLER OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yolun açılmasını halay çekerek bekledilerHaberCengiz ÇOBAN İSTANBUL, (DHA)ÜSKÜDAR'da sahil yolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği İETT otobüsü refüjde asılı kaldı.

Yolun açılmasını halay çekerek beklediler

HaberCengiz ÇOBAN İSTANBUL, (DHA)

ÜSKÜDAR'da sahil yolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği İETT otobüsü refüjde asılı kaldı. Asılı halde kalan İETT otobüsünü, çevredekiler ve yolcular kurtarmaya çalıştı. Kaza nedeniyle sahilde trafik yoğunluğu oluşunca, diğer sürücüler yolun açılmasını halay çekerek bekledi. Otobüs çekici tarafından kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı. Olay, dün saat 23.00'da Üsküdar'da Salacak Sahil'de meydana geldi. İddiaya göre, yolcu dolu İETT otobüsü virajı dönerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde asılı kaldı. Kazada yolcularda yaralanan olmazken, refüjde asılı halde kalan İETT otobüsünü çevredekiler ve yolcular iterek kurtarmaya çalıştı. Kaza nedeniyle Salacak Sahil'de çift yönlü uzun trafik kuyrukları oluştu. Trafikten sıkılan bazı sürücüler araçlarından inerek halay çekti. Asılı kalan otobüs çekici tarafından kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. İETT otobüsünün kurtarılma çalışmaları ve trafikte kalan diğer sürcülerin halay çekmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÜSKÜDAR'DA REFÜJDE ASILI KALAN İETT OTOBÜSÜ İÇİN YOLCULAR SEFERLER OLDU
ÜSKÜDAR'DA REFÜJDE ASILI KALAN İETT OTOBÜSÜ İÇİN YOLCULAR SEFERLER OLDU
ÜSKÜDAR'DA REFÜJDE ASILI KALAN İETT OTOBÜSÜ İÇİN YOLCULAR SEFERLER OLDU
ÜSKÜDAR'DA REFÜJDE ASILI KALAN İETT OTOBÜSÜ İÇİN YOLCULAR SEFERLER OLDU
ÜSKÜDAR'DA REFÜJDE ASILI KALAN İETT OTOBÜSÜ İÇİN YOLCULAR SEFERLER OLDU
ÜSKÜDAR'DA REFÜJDE ASILI KALAN İETT OTOBÜSÜ İÇİN YOLCULAR SEFERLER OLDU
ÜSKÜDAR'DA REFÜJDE ASILI KALAN İETT OTOBÜSÜ İÇİN YOLCULAR SEFERLER OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ÜSKÜDAR'DA REFÜJDE ASILI KALAN İETT OTOBÜSÜ İÇİN YOLCULAR SEFERLER OLDU - Haberler
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