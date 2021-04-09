Üsküdar'da ramazan öncesi alışveriş denetimi yapıldı

Üsküdar Belediyesi, ramazan ayı öncesi vatandaşların daha güvenilir şekilde alışveriş yapabilmesi için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Üsküdar Belediyesi, ramazan ayı öncesi vatandaşların daha güvenilir şekilde alışveriş yapabilmesi için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hijyen ve sağlık koşullarına uygun satış ve tüketimin sağlanması için sahadaki denetim ekipleri artırıldı.

Çengelköy'de, halkın yoğun olarak bulunduğu marketler, balıkçılar, fırınlar ve kuruyemişçiler zabıta ekiplerince fiyat, gramaj, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına göre tek tek denetlendi.

Denetimlerin aralıksız süreceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz