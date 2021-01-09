Üsküdar'da polisten kaçan şüpheliler Haliç Köprüsü'nde yakalandı
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Üsküdar'da polisten kaçan şüpheliler Haliç Köprüsü'nde yakalandı

09.01.2021 16:18 | Son Güncelleme: 09.01.2021 16:25
Üsküdar'da polisten kaçan şüpheliler Haliç Köprüsü'nde yakalandı

Özgür EREN ÜSKÜDAR'da otomobilden havaya ateş açan üç kişi polis ekiplerinin kovalamacası sonucu Haliç Köprüsü'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Özgür EREN   ÜSKÜDAR'da otomobilden havaya ateş açan üç kişi polis ekiplerinin kovalamacası sonucu Haliç Köprüsü'nde yakalanarak gözaltına alındı. Otomobilde inceleme yapılırken polisin soruşturması devam ediyor.   

Altunizade'de bir sokakta 34 CAT 425 plakalı otomobilde bulunan üç kişi silah ile havaya ateş açıp kaçmaya başladı. Sokak sakinleri otomobilin plakası alıp durumu polis ekiplerine bildirdi. Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri otomobildekilere 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde kontrol noktasındaki polislerin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler kaçmaya devam etti.  Polis ekiplerinin takip ettiği otomobil Haliç Köprüsü üzerinde trafik yavaşlatılarak yakalandı. Otomobil içerisinde bulunan üç kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri şüpheliler ve otomobil üzerinde inceleme yaptı. Şüpheliler polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Üsküdar'da polisten kaçan şüpheliler Haliç Köprüsü'nde yakalandı
Üsküdar'da polisten kaçan şüpheliler Haliç Köprüsü'nde yakalandı
Üsküdar'da polisten kaçan şüpheliler Haliç Köprüsü'nde yakalandı
Üsküdar'da polisten kaçan şüpheliler Haliç Köprüsü'nde yakalandı
Üsküdar'da polisten kaçan şüpheliler Haliç Köprüsü'nde yakalandı
Üsküdar'da polisten kaçan şüpheliler Haliç Köprüsü'nde yakalandı
Üsküdar'da polisten kaçan şüpheliler Haliç Köprüsü'nde yakalandı
Üsküdar'da polisten kaçan şüpheliler Haliç Köprüsü'nde yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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