Üsküdar'da polis, özel çocuklarla boyama etkinliği gerçekleştirdi boyama etkinliği,polis,
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Üsküdar'da polis, özel çocuklarla boyama etkinliği gerçekleştirdi boyama etkinliği,polis,

Üsküdar'da polis, özel çocuklarla boyama etkinliği gerçekleştirdi boyama etkinliği,polis,
Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

İstanbul Emniyeti Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar'da bir okulda eğitim gören engelli çocuklarla boyama etkinliğine katıldı.

İstanbul Emniyeti Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar'da bir okulda eğitim gören engelli çocuklarla boyama etkinliğine katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitimle hayatlarına devam eden özel çocuklara yardımcı olmak ve sosyal faaliyetlerle hayatlarına değer katmak için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Üsküdar Özel Eğitim Meslek Okulu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın eşi Meryem Aktaş da katıldı.

Polis ekipleri ve Aktaş, yemek ile ahşap atölyesini ziyaret ederek öğrencilerle ortak çalışmalar gerçekleştirdi.

Daha sonra okulun bahçesinde boyama etkinliği düzenlenirken, öğrenciler polis maskotu "Cesur" ve polis köpeği "Ice" ile vakit geçirdi.

Etkinliğin ardından Meryem Aktaş, öğrencilere hediye verdi.

Üsküdar'da polis, özel çocuklarla boyama etkinliği gerçekleştirdi boyama etkinliği,polis,
Üsküdar'da polis, özel çocuklarla boyama etkinliği gerçekleştirdi boyama etkinliği,polis,
Üsküdar'da polis, özel çocuklarla boyama etkinliği gerçekleştirdi boyama etkinliği,polis,

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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