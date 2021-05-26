ÜSKÜDAR'DA POLİS KADES UYGULAMASINI TANITTI
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ÜSKÜDAR'DA POLİS KADES UYGULAMASINI TANITTI

ÜSKÜDAR'DA POLİS KADES UYGULAMASINI TANITTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÜSKÜDAR'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında bilgilendirme çalışması yaptı.

ÜSKÜDAR'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında bilgilendirme çalışması yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, muhtarlıkları ziyaret etti, mahalle sakinleriyle toplantılar düzenlendi. Üsküdar Ünalan Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda, kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi, Kadın Acil Destek Uygulaması'nın (KADES) yaygınlaştırılması ve kullanılmasının sağlanması ile genel güvenlik tedbirlerinin anlatılması amacıyla bilgilendirmeler yapıldı. Mahalle sakinlerinden Nezahet Kırca, "Her bayanın kullanması gereken bir uygulama. Çok memnun kaldım. Kafamdaki bütün soruların cevabını aldım. Devletimize çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir uygulama yaptıkları için" dedi. Toplantıya katılan Zekiye Diler ise, "KADES ile ilgili memnuniyetimi belirtmek istiyorum. Uygulama hakkında bilgim vardı, ama çok fazla bir bilgim yoktu. Polis arkadaşların anlatımıyla gerekli bilgileri aldığım için çok memnunum. Böyle bir uygulamanın bizler içinde çok yararlı olduğu inancındayım" ifadelerini kullandı.

ÜSKÜDAR'DA POLİS KADES UYGULAMASINI TANITTI
ÜSKÜDAR'DA POLİS KADES UYGULAMASINI TANITTI
ÜSKÜDAR'DA POLİS KADES UYGULAMASINI TANITTI
ÜSKÜDAR'DA POLİS KADES UYGULAMASINI TANITTI
ÜSKÜDAR'DA POLİS KADES UYGULAMASINI TANITTI
ÜSKÜDAR'DA POLİS KADES UYGULAMASINI TANITTI
ÜSKÜDAR'DA POLİS KADES UYGULAMASINI TANITTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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