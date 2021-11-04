Üsküdar'da polis ekiplerinden Kızılay'a kan bağışı - Haberler
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Üsküdar'da polis ekiplerinden Kızılay'a kan bağışı

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Haberler | Sağlık

Üsküdar'da polis ekiplerinden Kızılay'a kan bağışı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis ekipleri, Üsküdar'da kurulan Kızılay çadırına gelerek kan bağışında bulundu.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - Üsküdar'da polis ekiplerinden Kızılay'a kan bağışı

İSTANBUL - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis ekipleri, Üsküdar'da kurulan Kızılay çadırına gelerek kan bağışında bulundu.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları, Kızılay'ın kan stoklarına destek vermek amacıyla gönüllü olarak, kan bağışı kampanyasına katıldı. Üsküdar'da kurulan Kızılay çadırına gelen polis ekipleri, gerekli formları doldurduktan sonra doktor nezaretinde gerçekleştirilen kontrollerin ardından kan verme işlemini tamamlayarak bağışta bulundular. Kan bağışına çok sayıda polis ekibi katılım sağladı.

Üsküdar'da polis ekiplerinden Kızılay'a kan bağışı

Üsküdar'da polis ekiplerinden Kızılay'a kan bağışı

Üsküdar'da polis ekiplerinden Kızılay'a kan bağışı

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Son Dakika Haberleri
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