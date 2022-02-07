Son dakika haberi... Üsküdar'da patlama sırasında çevrede yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
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Son dakika haberi... Üsküdar'da patlama sırasında çevrede yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem haberi: ÜSKÜDAR'da 5 katlı binadaki patlama sırasında çevrede yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - ÜSKÜDAR'da 5 katlı binadaki patlama sırasında çevrede yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Üsküdar Valide Atik Mahallesi Abacıdede Sokak'taki 5 katlı binanın 4 'üncü katında patlama meydana geldi. Patlamayla binanın çevresindeki cadde ve sokaklarda panik yaşandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde bir babanın çocuğunu alarak kaçtığı görülüyor. Bu sırada yola enkaz parçaları düşüyor. İş yerlerinde bulananlar dışarı çıkıyor. Kısa süre sonra çok sayıda kişinin patlama meydana gelen binaya doğru yardıma gidiyor.


Son dakika haberi... Üsküdar'da patlama sırasında çevrede yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberi... Üsküdar'da patlama sırasında çevrede yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberi... Üsküdar'da patlama sırasında çevrede yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberi... Üsküdar'da patlama sırasında çevrede yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberi... Üsküdar'da patlama sırasında çevrede yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı

Demirören Haber Ajansı - Güncel

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