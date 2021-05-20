Üsküdar'da patenci gençlerin motosiklet peşindeki tehlikeli yolculuğu
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Üsküdar'da patenci gençlerin motosiklet peşindeki tehlikeli yolculuğu

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Haberler | 3. Sayfa

Üsküdar'da patenci gençlerin motosiklet peşindeki tehlikeli yolculuğu Üsküdar'da trafik içerisinde motosikletin arkasına tutunarak hızla ilerleyen 3 patenci gencin tehlikeli yolculuğu vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üsküdar'da patenci gençlerin motosiklet peşindeki tehlikeli yolculuğu

İSTANBUL - Üsküdar'da trafik içerisinde motosikletin arkasına tutunarak hızla ilerleyen 3 patenci gencin tehlikeli yolculuğu vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üsküdar Çamlıca Tüneli'nde seyir halinde olan motosikletin arkasına tutunarak hızla ilerleyen 3 patenci gencin o anları yürekleri ağızlara getirdi. Çevredeki araç sürücülerinin korna çalarak tepki gösterdiği o anlarda patenci gençlerin ise duyarsız kalması gözlerden kaçmadı. Bir süre motosiklet peşinde seyir halinde olan gençler kısa süre sonra ise gözden kayboldu. Trafikteki tehlikeli yolculuk anı ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde paten kullanan 3 gencin, seyir halinde olan motosikletin arkasına tutunarak trafik içerisinde hızla ilerlediği görülüyor.

Üsküdar'da patenci gençlerin motosiklet peşindeki tehlikeli yolculuğu
Üsküdar'da patenci gençlerin motosiklet peşindeki tehlikeli yolculuğu
Üsküdar'da patenci gençlerin motosiklet peşindeki tehlikeli yolculuğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya

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