Üsküdar'da park halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi

Üsküdar'da park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Üsküdar'da park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Boyalı Sokak'ta park halindeki 34 AV 1424 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Yangının, aracın park edilmesinden kısa süre sonra çıktığı iddia edildi.

Aracın kullanılamaz hale geldiği yangının nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan