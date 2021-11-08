Üsküdar'da park halindeki araçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üsküdar'da park halindeki araçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / Adem Koç - Haberler | Güncel

Üsküdar'da ters yöne girerek park halindeki araçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da ters yöne girerek park halindeki araçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Halk Caddesi üzerinde seyir halindeki 34 VT 6022 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

Ardından tek yön olan Halk Dersanesi Sokak'ına tersten giren araç, yol kenarında park halinde bulunan 6 araca çarparak durabildi.

Park halindeki araçlarda hasara neden olan kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Halk Dersanesi Sokak, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Üsküdar'da park halindeki araçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Üsküdar'da park halindeki araçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Üsküdar'da park halindeki araçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Üsküdar'da park halindeki araçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / Adem Koç - Son Dakika Haberleri
Edirnekapı Şehitliği'ndeki uygunsuz görüntüler polisi harekete geçirdi! Bölgedeki denetimler sıkılaştırıldı

Edirnekapı Şehitliği'ndeki uygunsuz görüntüler polisi harekete geçirdi! Bölgedeki denetimler sıkılaştırıldı

 ABD'de film gibi hırsız takibi: Şüpheli köprüden atlayarak kaçmaya çalıştı

ABD'de film gibi hırsız takibi: Şüpheli köprüden atlayarak kaçmaya çalıştı

 Sayıları her geçen gün artıyor! Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı

Sayıları her geçen gün artıyor! Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title