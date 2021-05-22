Üsküdar'da park halindeki araç denize düştü (2)
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Üsküdar'da park halindeki araç denize düştü (2)

Anadolu Ajansı / Zafer Arslan - Haberler | Güncel

Üsküdar'da, park halindeki araç denize düştü.

Üsküdar'da, park halindeki araç denize düştü.

Kuleli Caddesi'nde, restorasyonu yapılan Kaymak Mustafa Paşa Camisi'nin bulunduğu alanda park halindeki bir ticari araç, hareket ederek denize doğru sürüklendi.

Şantiye alanında çalışan işçilerin durdurmaya çalıştığı araç, denize düştü.

İçinde kimsenin olmadığı aracı sudan çıkarmak için çalışma başlatıldı.

Bu arada, aracın denize düşmesi vatandaşların cep telefonu görüntülerine de yansıdı.

Üsküdar'da park halindeki araç denize düştü (2)
Üsküdar'da park halindeki araç denize düştü (2)
Üsküdar'da park halindeki araç denize düştü (2)
Üsküdar'da park halindeki araç denize düştü (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan

Üsküdar'da denize sürüklenen araç suya düştü, o anlar kameraya yansıdı
Üsküdar'da denize sürüklenen araç suya düştü, o anlar kameraya yansıdı
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