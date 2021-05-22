Üsküdar'da park halindeki araç denize düştü
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Üsküdar'da park halindeki araç denize düştü

Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Üsküdar'da, park halindeki araç denize düştü.

Üsküdar'da, park halindeki araç denize düştü.

Kuleli Caddesi'nde, restorasyonu yapılan Kaymak Mustafa Paşa Camisi'nin bulunduğu alanda park halindeki bir ticari araç, hareket ederek denize doğru sürüklendi.

Şantiye alanında çalışan işçilerin durdurmaya çalıştığı araç, denize düştü.

İçinde kimsenin olmadığı aracı sudan çıkarmak için çalışma başlatıldı.

Bu arada, aracın denize düşmesi vatandaşların cep telefonu görüntülerine de yansıdı.

Üsküdar'da park halindeki araç denize düştü
Üsküdar'da park halindeki araç denize düştü
Üsküdar'da park halindeki araç denize düştü
Üsküdar'da park halindeki araç denize düştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

Üsküdar'da park halindeki araç denize düştü
Üsküdar'da park halindeki araç denize düştü
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