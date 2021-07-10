Üsküdar'da özel bir hastanede çıkan yangın söndürüldü
Üsküdar'da özel bir hastanenin radyoloji bölümünde çıkan yangın, hastane personeli tarafından söndürüldü.
Üsküdar'da özel bir hastanenin radyoloji bölümünde çıkan yangın, hastane personeli tarafından söndürüldü.
Nuhkuyu Caddesi'ndeki hastanede zeminin altındaki katta bulunan radyoloji bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastane personeli kendi imkanlarıyla yangını kısa sürede söndürürken, itfaiye ekiplerinin duman tahliyesi çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu