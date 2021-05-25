ÜSKÜDAR'DA OTOMOBİLİYLE DRİFT ATAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ YAKALADI

ÜSKÜDAR'da otomobiliyle drift yaptığı görüntüleri sosyal medyada yayınlayan ehliyetsiz sürücü A.D.A. yakalandı.

ÜSKÜDAR'da otomobiliyle drift yaptığı görüntüleri sosyal medyada yayınlayan ehliyetsiz sürücü A.D.A. yakalandı. Sürücüye "Drift yapmak" ve "Sürücü belgesiz araç kullanmak" maddelerinden 12 bin 96 TL ceza kesildi. Üsküdar'da dün NATO Yolu Caddesi Çamlıktepe mevkiinde bir sürücü yolda drift yaparak ilerledi. Hem kendi, hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü, bu görüntüleri sosyal medyada yayınlayınca polis ekipleri harekete geçti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, yaptıkları çalışmalarda 34 HA 7142 plakalı otomobiliyle drift yapan kişinin A.D.A. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan sürücünün ehliyetsiz olduğu da ortaya çıktı. Sürücü A.D.A. hakkında "Drift yapmak" ve "Sürücü belgesiz araç kullanmak" maddelerinden toplam 12 bin 96 TL ceza kesildi. Ayrıca sürücü A.D.A. "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan da adli işlem yapılmak üzere Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı