Üsküdar'da otomobilin çarptığı iki yaya hayatını kaybetti - Haberler
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Üsküdar'da otomobilin çarptığı iki yaya hayatını kaybetti

AA / Tansel Parlak - Haberler | Güncel
Üsküdar'da otomobilin çarptığı iki yaya hayatını kaybetti

Üsküdar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin çarptığı iki kişi yaşamını yitirdi.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin çarptığı iki kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yavuztürk Mahallesi İzmir Sokak'ta Tuğba E'nin kullandığı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bir evin bahçe duvarına, ardından yoldan geçen Melike K. ve Muhterem Ç'ye çarptı. Otomobil, daha sonra park halindeki bir minibüse çarparak durabildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Melike K. ile Muhterem Ç, hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan polis, sürücüyü gözaltına aldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

AA / Tansel Parlak - Son Dakika Haberleri
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