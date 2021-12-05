İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN ÇARPIP KAÇTIĞI YARALI KÖPEĞİN BAŞINDAN AYRILMADI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN ÇARPIP KAÇTIĞI YARALI KÖPEĞİN BAŞINDAN AYRILMADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÜSKÜDAR, Ferah Mahallesi'nde duyarsız sürücü sokak köpeğine çarpıp kaçtı.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - ÜSKÜDAR, Ferah Mahallesi'nde duyarsız sürücü sokak köpeğine çarpıp kaçtı. Bir kişi ise, bacağı kırılan köpeğe yardım gelene kadar başından ayrılmadı.

Olay 19.30 sıralarında Üsküdar Ferah Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre duyarsız sürücü cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bacağı kırılan köpek acı içinde kıvranırken, sürücü olay yerinden kaçtı. Köpeğin yardımına çevredekiler koştu. Bir kişi köpek için belediye ekipleri gelene kadar başından ayrılmadı. Köpeğe yardım için gelen ekiplere de "Tedavi süreciyle alakalı bilgi almak istiyoruz. Gerekirse sahipleneceğiz" dedi. Vatandaşın köpeğin başından ayrılmayarak sürekli başını okşaması başka bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN ÇARPIP KAÇTIĞI YARALI KÖPEĞİN BAŞINDAN AYRILMADI

İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN ÇARPIP KAÇTIĞI YARALI KÖPEĞİN BAŞINDAN AYRILMADI

İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN ÇARPIP KAÇTIĞI YARALI KÖPEĞİN BAŞINDAN AYRILMADI

İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN ÇARPIP KAÇTIĞI YARALI KÖPEĞİN BAŞINDAN AYRILMADI

İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN ÇARPIP KAÇTIĞI YARALI KÖPEĞİN BAŞINDAN AYRILMADI

İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN ÇARPIP KAÇTIĞI YARALI KÖPEĞİN BAŞINDAN AYRILMADI

İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN ÇARPIP KAÇTIĞI YARALI KÖPEĞİN BAŞINDAN AYRILMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title