ÜSKÜDAR'DA OTOMOBİL İŞYERİNİN DUVARINI ÇARPTI 2 YARALI (1)
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ÜSKÜDAR'DA OTOMOBİL İŞYERİNİN DUVARINI ÇARPTI 2 YARALI (1)

İsa ALMAÇAYIR İSTANBUL DHAÜsküdar'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil, işyerinin duvarına çarptı.

10.01.2020 16:21 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:21
ÜSKÜDAR'DA OTOMOBİL İŞYERİNİN DUVARINI ÇARPTI 2 YARALI (1)

İsa ALMAÇAYIR  İSTANBUL DHA

'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil, işyerinin duvarına çarptı. Otomobilin sürücüsü kadın ile çocuğu yaralandı. Otomobilde sıkışan kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Her iki yaralı ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

------------Cep telefonu kamerasından -Kazandan görüntüleri-İtfaiye ekiplerinin sıkışan kadını kurtarması-Yaşanan hareketlilikAKTÜEL

Kazadan görüntüler


Kaynak: DHA
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