(ÜSKÜDAR'DA OTOMOBİL İŞYERİNİN DUVARINA ÇARPTI: 2 YARALI
Haberler » Güncel » (ÜSKÜDAR'DA OTOMOBİL İŞYERİNİN DUVARINA ÇARPTI: 2 YARALI - Haber

(ÜSKÜDAR'DA OTOMOBİL İŞYERİNİN DUVARINA ÇARPTI: 2 YARALI

İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL DHAÜsküdar'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil, işyerinin duvarına çarptı.

10.01.2020 17:10 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:10
(ÜSKÜDAR'DA OTOMOBİL İŞYERİNİN DUVARINA ÇARPTI: 2 YARALI

İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL DHA

'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil, işyerinin duvarına çarptı. Otomobilin sürücüsü kadın ile çocuğu yaralandı. Otomobilde sıkışan kadın, ekiplerince kurtarıldı. 

Kaza, saat 15.30 sıralarında Libadiye Caddesi Şeker Maslak Sokak'ta meydana geldi. 34 BB 8025 plakalı otomobil sürücüsü Ebruhan Sağlam bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yokuş aşağı büyük bir hızla bariyerleri aşarak bir binanın girişindeki işyerine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü araç içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar ve sağlık ekiplerine verdi. Olay yerine gelen ekipleri, sıkışan sürücüyü araçtan çıkardı. Kazada otomobilde arka koltukta bulunan 6 yaşındaki çocuğu da hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün durumun ağır olduğu öğrenildi.

BABASI GÖZYAŞI DÖKTÜKaza haberini alarak olay yerine gelen sürücünün babası, gözyaşı döktü. Yaşlı adamı çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Görgü tanıkları, "araç yukardan hızlı bir şekilde geldi. Freni patladı herhalde. Duvara çarptıktan sonra durabildi. Yaralıyı kurtardı" diye konuştu.Kaza sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü: ------------Cep telefonu kamerasından -Kazandan görüntüleri-İtfaiye ekiplerinin sıkışan kadını kurtarması-Yaşanan hareketlilikAKTÜEL-Kazadan görüntüler-Sürücünün babasının ağlaması-Vatandaşların sakinleştirmeye çalışması-Görgü tanıkları ile röp.-İşyerinde maddi hasar-İtfaiye ve polis görüntü-Genel ve detay görüntüler

 


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler