Üsküdar'da otomobil işyerinin duvarına çarptı 2 yaralı
İsa ALMAÇAYIR İSTANBUL DHAÜsküdar'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil, işyerinin duvarına çarptı.
10.01.2020 16:33 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:33
İsa ALMAÇAYIR İSTANBUL DHA
Üsküdar'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil, işyerinin duvarına çarptı. Otomobilin sürücüsü kadın ile çocuğu yaralandı. Otomobilde sıkışan kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Her iki yaralı ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA