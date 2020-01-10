Üsküdar'da otomobil işyerinin duvarına çarptı 2 yaralı
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Üsküdar'da otomobil işyerinin duvarına çarptı 2 yaralı

İsa ALMAÇAYIR İSTANBUL DHAÜsküdar'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil, işyerinin duvarına çarptı.

10.01.2020 16:33 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:33
Üsküdar'da otomobil işyerinin duvarına çarptı 2 yaralı

İsa ALMAÇAYIR İSTANBUL DHA

'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil, işyerinin duvarına çarptı. Otomobilin sürücüsü kadın ile çocuğu yaralandı. Otomobilde sıkışan kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Her iki yaralı ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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