Üsküdar'da otomobil çalan hırsızlar yakalandı

Üsküdar'da park halindeki otomobili çalan şüpheliler polisin baskını sonucu yakalandı.

Üsküdar 'da park halindeki otomobili çalan şüpheliler polisin baskını sonucu yakalandı. Şüphelilerin yakalanma anları kameralara yansıdı.

Olay, 24 Ağustos tarihinde Üsküdar'da meydana geldi. Otomobili çalınan S.S.'nin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, bölge ve civardaki kameraları incelemeye aldı. Polis yaptığı incelemelerde şüphelilerin çaldıkları otomobile sahte plaka takıldığını tespit etti. Ekipler, kimliklerini belirlediği şüphelilere yönelik Esenler'de bulunan bir depoya baskın düzenledi. Yapılan baskında 3 şüpheli yakalanırken, çalıntı otomobil, ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Burak K.(21), Mustafa G.(19), Fatih P. (20) şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı