Üsküdar'da otizmli çocuğun köpeği öldürüldü, mahallede tartışma çıktı

ÜSKÜDAR'da otizmli Egemen Aslanoğlu evinin yakınındaki parkta 2 boxer cinsi köpeğini gezdirmeye çıktı. İddiasına göre üzerinde bir kişi köpeği pitbull sanarak silahıyla öldürdü. Köpeği öldüren ile köpek sahipleri hakkına işlem yapıldı. Mahalle sakinlerinden bazıları ise sokağa korkudan çıkamadıklarını belirterek köpek sahibine tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, Valide-i Atik Mahallesi'nde yaşayan otizmli genç Egemen Aslanoğlu (16) Perşembe günü Keş ve Maysa isimli köpeklerini gezdirmek için evinin yakınındaki Fıstıklıbayır Parkı'na çıkardı. Köpekleri parktaki köpeklerle oynaması için tasmalarını çıkardı. Parkta Egemen Aslanoğlu'nun iddiasına göre bekçi üniformalı bir kişi daha vardı. Üzerine gelen Boxer cinsi köpeği ağzından silahla vurdu ve kaçmaya başladı. 16 yaşındaki Egemen Aslanoğlu, bu kişinin peşinden koştu ancak yakalayamadı. Köpeği vuran kişinin elinde ekmek poşetiyle koştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"GELME SENİ DE VURURUM"

"O KÖPEK ÖZEL VE FARKLI BİR ÇOCUĞUN YANINDAYDI"

MAHALLEDEKİ BAZI KİŞİLER OTİZMLİ GENCE TEPKİ GÖSTERDİ

"PARKA ÇIKMAYA KORKUYORUZ ARTIK"

ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada ise, "Fıstıklıbayır Parkı'nda Boxer cinsi bir köpek silahla vurularak öldürülmüştür. Tespit edilen zanlı Doğancılar Karakolu'na ifade vermek üzere çağrılmıştır. Zanlı ilk ifadesinde parktan geçtiği sırada iki köpeğin üzerine gelmesinden korktuğu için silahını ateşlediğini beyan etmiştir. Cumhuriyet Savcımız ayrıca olay esnasında tasma ve ağızlığı olmayan köpeklerin sahipleri hakında da 'Hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakmaktan' dolayı işlem başlatılması talimatını vermiştir. Zanlı adliyeye sevk edilmiştir. Zanlı çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Kamu görevlisi olan zanlı hakkında ayrıca idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.