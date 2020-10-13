ÜSKÜDAR'DA ÖNCE ŞİMŞEK ARDINDAN SAĞANAK
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ÜSKÜDAR'DA ÖNCE ŞİMŞEK ARDINDAN SAĞANAK

13.10.2020 17:47 | Son Güncelleme: 13.10.2020 17:51
ÜSKÜDAR'DA ÖNCE ŞİMŞEK ARDINDAN SAĞANAK

Haber: Gülseli KENARLI -Kamera: Mertcan ÖZTÜRK / İstanbul DHAÖnce şimşek çaktı ardından sağanak yağmur bastırdı, Üsküdar Meydanı'nda bulunanlar koşarak sığınacak yer aradı.

Haber: Gülseli KENARLI -Kamera: Mertcan ÖZTÜRK/ İstanbul DHA

Önce şimşek çaktı ardından sağanak yağmur bastırdı, Üsküdar Meydanı'nda bulunanlar koşarak sığınacak yer aradı. İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur şimşeklerle geldi. Ardından bastıran sağanak yağmur nedeniyle Üsküdar Meydanı'nda bulunanlar koşarak yağmurdan kaçtı ve sığınacak yer aradı. Yağmurdan kaçanlar saçak altlarına, Marmaray istasyonuna ve büfelerin tentelerine sığındı.  

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum İlham Aliyev Meral Akşener Berat Albayrak Vladimir Putin
Magazin Özgü Namal Cansu Dere Ercan Kesal Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Ozan Kabak Gökhan Töre Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Ateş Alkol İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ÜSKÜDAR'DA ÖNCE ŞİMŞEK ARDINDAN SAĞANAK - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 17:53:40. #1.14#
title