ÜSKÜDAR'DA ÖNCE ŞİMŞEK ARDINDAN SAĞANAK

Haber: Gülseli KENARLI -Kamera: Mertcan ÖZTÜRK / İstanbul DHAÖnce şimşek çaktı ardından sağanak yağmur bastırdı, Üsküdar Meydanı'nda bulunanlar koşarak sığınacak yer aradı.

Haber: Gülseli KENARLI -Kamera: Mertcan ÖZTÜRK/ İstanbul DHA

Önce şimşek çaktı ardından sağanak yağmur bastırdı, Üsküdar Meydanı'nda bulunanlar koşarak sığınacak yer aradı. İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur şimşeklerle geldi. Ardından bastıran sağanak yağmur nedeniyle Üsküdar Meydanı'nda bulunanlar koşarak yağmurdan kaçtı ve sığınacak yer aradı. Yağmurdan kaçanlar saçak altlarına, Marmaray istasyonuna ve büfelerin tentelerine sığındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı