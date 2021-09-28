Üsküdar'da okul servisi bir evin bahçesine girdi; hostes yaralandı - Haberler
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Üsküdar'da okul servisi bir evin bahçesine girdi; hostes yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Üsküdar'da okul servisi bir evin bahçesine girdi; hostes yaralandı

ÜSKÜDAR'da iddiaya göre direksiyonu kilitlenen okul servisi kontrolden çıkarak bir evin bahçesine girdi.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - ÜSKÜDAR'da iddiaya göre direksiyonu kilitlenen okul servisi kontrolden çıkarak bir evin bahçesine girdi. Kazada içinde öğrenci olmayan minibüsteki hostes yaralandı.

Kaza saat 08.45'te Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ayışığı Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre öğrenci servisini yaptıktan sonra evine giden Gül Aydın Çalık'ın kullandığı 34 LJA 474 plakalı okul servisinin direksiyonu kilitlendi. Sürücünün kontrolünden çıkan servis minibüsü bir evin bahçesine girerek durabildi. Kazada serviste hostes olan Aynur Demir yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı hostes ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Servis sürücüsü Gül Aydın Çalık, "Aracın direksiyonu kilitlendi, önümüze araç çıkınca durduramadık bahçeye girdik. Öğrencimiz yoktu. İşimizi bitirdik eve gidiyordum" diye konuştu. Ev sahibi Erhan Yayman, "Yukardan direkt bahçeye daldı. İçinde 2 kişi vardı, öğrenci yoktu. Hostes yaralıydı hastaneye kaldırıldı. Direksiyonumu kilitlenmiş" dedi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.


Üsküdar'da okul servisi bir evin bahçesine girdi; hostes yaralandı

Üsküdar'da okul servisi bir evin bahçesine girdi; hostes yaralandı

Üsküdar'da okul servisi bir evin bahçesine girdi; hostes yaralandı

Üsküdar'da okul servisi bir evin bahçesine girdi; hostes yaralandı

Üsküdar'da okul servisi bir evin bahçesine girdi; hostes yaralandı

Üsküdar'da okul servisi bir evin bahçesine girdi; hostes yaralandı

Üsküdar'da okul servisi bir evin bahçesine girdi; hostes yaralandı

Üsküdar'da okul servisi bir evin bahçesine girdi; hostes yaralandı

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