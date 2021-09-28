Üsküdar'da okul servis minibüsü evin bahçe duvarına çarptı

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da, boş okul servis minibüsünün bir evin bahçe duvarına çarpması sonucu araçta bulunun bir kişi yaralandı.

Mehmet Akif Mahallesi Ayışığı Sokak'ta, sürücüsü Gül A. Ç.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 LJA 474 plakalı okul servis minibüsü bir evin bahçe duvarına çarptı.

Duvarı yıkan araç bahçeye girerek dururken, kazada serviste hostes olarak görev yapan Aynur Demir hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Araç çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.