Üsküdar'da Öğretmeni Vuran Saldırgan Tutuklandı

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA

Üsküdar'da okul koridorunda kavga ettiği öğretmeni silahla vuran kişi tutuklandı.

Olay 7 Kasım'da Üsküdar Valide-i Atik Mahallesi'nde bir orta okulda meydana gelmişti. Beden eğitimi öğretmeni Alparslan A. bir öğrencinin dayısı olan Celal A. tarafından okul koridorunda tabanca ile vurularak yaralandı. Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda Celal A. gözaltına alındı. Celal A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Anadolu Adalet Sarayı'nda mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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-Saldırganın adliyeye sevki

-Saldırının güvenlik kamerası görüntüsü

-Olay günü çekilen görüntüler