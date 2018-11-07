Üsküdar'da Öğrenci Velisi, Öğretmeni Vurdu! O Anlar Kamerada

Üsküdar'da bir öğretmen, okulda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Öğrencilerin gözü önünde yaşanan saldırı, okulun güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

Olay Üsküdar Atik Valide İmam Hatip Ortaokulu'nda saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir öğrencinin dayısı Celal A ile beden eğitimi öğretmeni Alparslan A. arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Araya girenlere rağmen öğrencinin dayısı silahını çıkarak öğretmene ateş etti. Okul koridorundaki kavga sırasında öğrenciler panik yaşadı. Olay yerine gelen ambulansla bacağından yaralanan öğretmen, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırı sonrası kaçan kişi, polis tarafından aranıyor.



