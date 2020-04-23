ÜSKÜDAR'DA ÖĞRENCİLERİNİN MAKETLERİYLE 23 NİSAN KUTLAMASI YAPTILAR
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23 Nisan, Üsküdar, Güncel, Haber

ÜSKÜDAR'DA ÖĞRENCİLERİNİN MAKETLERİYLE 23 NİSAN KUTLAMASI YAPTILAR

Üsküdar'da özel bir anaokulu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı farklı bir yöntemle kutladı.

23.04.2020 12:40 | Son Güncelleme: 23.04.2020 12:40
ÜSKÜDAR'DA ÖĞRENCİLERİNİN MAKETLERİYLE 23 NİSAN KUTLAMASI YAPTILAR

Üsküdar'da özel bir anaokulu  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı farklı bir yöntemle kutladı. Kurulan platform üzerine öğrencilerin maketleri koyuldu. Öğrencilerin alınan ses kayıtları apörlörlerden verildi. 

Üsküdar'da 34 öğrencisiyle eğitime devam eden özel bir anaokulu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı farklı bir etkinlikle kutladı. Okul yetkilileri koronavirüs nedeniyle evlerinde olan öğrencilerine böyle bir süpriz yaptı. Okul müdürü Engin Çakmak, "14 yıldır anaokulu işletiyorum. Çocukları nasıl mutlu edebiliriz diye konuşuyorduk. Öğrencilerimizin fotoğrafları var. İlk defa içimiz çok buruk öğrencilerimizin burada olması gerekiyordu" diye konuştu. Eğitmenlerden olan Müjgan Çakmak, buruk bir kutlama yaptıklarını dile getirerek şu ifadeleri kullandı, "14 senedir eğitim hayatımızda hep öğrencilerimizle birlikte kutladık ama bu yıl içimiz çok buruk, kovid 19 sebebiyle okulumuz kapalı; böyle bir etkinlik yaparak onları mutlu etmek istedik. Onları çok özledim, hayatımın bir parçası onlar. Öğrencilerimizden tek tek ses kaydı aldım, onlara her zaman bir eğitimci olarak çok güvendim" dedi.Emrullah Kaya isimli veli "Çocuklarımız evde sıkılmıştı. Benim çocuğumda burada okula gidiyordu. Engin Bey'in bu düşüncesiyle çocuğumun izlediğinde çok mutlu oldu. Çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Görünüt dökümü: --------------------Anaokulundan görüntü-Çocukların maketlerinden görüntü-Okul müdürü Engin Çakmak ile röp-Eğitmen Müjgan Çakmak ile röp-Veli Emrullah Kaya ile röp-Çocukların seslerinden kutlama mesajları

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Kaynak: DHA

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