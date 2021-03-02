Üsküdar'da öğrenciler önlemlerle tekrar okula başladı

İSTANBUL 'da okullar, uzun bir aranın ardından koronavirüse karşı alının önlemlerle yeniden açıldı.

Bir süredir uzaktan eğitim alan öğrenciler bugünden itibaren, koronavirüse karşı alınan önlemlerle yüz yüze eğitime başladı. İstanbul Üsküdar'da çocuklarını okula getiren veliler, tedbir olarak okul bahçesine alınmadı. Öte yandan okula girmeden önce öğretmenlerin de ateşleri ölçüldü. Sırt çantalarını ve maskelerini takan öğrenciler, heyecanla sınıflarına koştu. Ders öncesi yapılan törenlerde çocuklara maske, mesafe ve temizlik kuralları hatırlatıldı.

KİMİ SEYRELTİLMİŞ SINIFLARDA DERSE GİRECEK, KİMİ UZAKTAN EĞİTİME DEVAM EDECEK

Risk haritasında 'Yüksek Risk Grubu'nda görünen İstanbul'da, okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okulları ile birleştirilmiş sınıflı okullar, köy ve seyrek nüfuslu yerlerdeki okullar tam zamanlı yüz yüze eğitime devam edecek. İlkokullar haftada 2 gün seyreltilmiş sınıflarda, diğer günler ise uzaktan eğitim alacak. Ortaokul 5, 6, 7'nci sınıflar tam zamanlı uzaktan eğitime devam ederken, 8'inci sınıflar haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim görecek. Hazırlık 9, 10, 11'inci sınıflar ise tam zamanlı uzaktan eğitime devam edecekken, 12'nci sınıflar 16 ila 24 saat olacak şekilde seyreltilmiş sınıflarda derslere girecek.

"ARKADAŞLARIMI, ÖĞRETMENİMİ, HER ŞEYİ ÖZLEDİM"Üsküdar'daki Sabri Artam Vakfı İlkokulu'nda 2. sınıfa giden 8 yaşındaki Azra Mina Kaygusuz, "Mutluyum, arkadaşlarımı çok özledim. Okula ne götüreceğime baktım akşam. Uyudum, kalktım. Çok heyecanlıyım okula girmek için. Çantamda kitaplarım, dezenfektanım, ıslak mendilim ve peçetem var. Arkadaşlarımı, öğretmenimi, her şeyi özledim" diye konuştu.

"İLK KEZ OKULA BAŞLIYORMUŞUM GİBİ HİSSEDİYORUM ANNE DİYOR"Oğlunu okula getiren Tuğba İnan, "Mutluyuz okullar açıldığı için. Çocuklar evde çok sıkılıyorlardı. İkinci sınıf olduğu halde, ilk kez başlıyormuşum gibi hissediyorum anne diyor. Çok heyecanlı. İnşallah güzel olur, bu hastalık bir an önce ülkeyi de dünyayı da terk eder" dedi. Üsküdar'daki Rauf Orbay İlkokulu'nda 2. sınıfa giden Vedat İnan, şunları söyledi: "Çok heyecanlıyım, okulum daha yeni başlıyormuş gibi. Uzun zamandır canlı derste olduğumuz için öğretmenim ve arkadaşlarımla yüz yüze ders işleyeceğim için çok heyecanlıyım. Güzel bir duygu"

"AÇIĞI KAPATMAK ADINA TEHLİKEYE KARŞI GÖNDERMEK ZORUNDA KALDIM"Bir başka veli, "Bu sene göndermeme taraftarıydım. Ama evde çok fazla sorun oldu. Açığı kapatmak adına, bu tehlikeye karşı göndermek zorunda kaldım. İki gün gelecek okula. Okulun istediği önlemleri aldık. Dezenfektanlar, koruyucu ürünler… Ben de tembihledim. Hayırlı, uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

"MASKEMİ TAKACAĞIM, MESAFEMİ KORUYACAĞIM, YANIMDA BİRİ OTURMAYACAK"

Üsküdar'daki Rauf Orbay İlkokulu'nda 3. sınıfa giden Nilüfer Başemir ise, "Mutluyum, okulumu ve arkadaşlarımı çok özledim. Maskemi takacağım, mesafemi koruyacağım, yanımda birisi oturmayacak. Çantamda dezenfektan, yedek maske ve ıslak mendil var" ifadelerini kullandı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı