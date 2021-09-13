Üsküdar'da öğrenci servislerine denetim - Haberler
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Üsküdar'da öğrenci servislerine denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde haftanın ilk gününde okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde haftanın ilk gününde okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Polis ekipleri tarafından sürücülerin evrak kontrolleri yapılarak, araçların içerisi de incelendi.

Eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte polis ekipleri de okul servis araçlarını denetledi. Üsküdar'da servis şoförleri korona virüs tedbirleri kapsamında bilgilendirilip gerekli evrakları kontrol edildikten sonra araç içi kontrolleri gerçekleştirdi. Polis ekipleri tarafından araç içerisindeki öğrencilere de korona virüse karşı alınması gereken tedbirler hatırlatıldı. Servis araçlarında dezenfektan olup olmadığı kontrol edilirken trafikte seyahat esnasında emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirme yapıldı. - İSTANBUL

Üsküdar'da öğrenci servislerine denetim

Üsküdar'da öğrenci servislerine denetim

Üsküdar'da öğrenci servislerine denetim

Üsküdar'da öğrenci servislerine denetim
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